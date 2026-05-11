Схема на 50 млн грн: ректора запорізького вишу судитимуть за оформлення “аспірантів” для уникнення мобілізації

До суду скерували обвинувальний акт щодо дев’ятьох учасників схеми фіктивного зарахування військовозобов’язаних до аспірантури приватного університету у Запоріжжі. За даними слідства, через оборудку майже 3 тисячі чоловіків отримали відстрочку від мобілізації.

У Запоріжжі судитимуть керівництво вишу через схему з "аспірантами" для ухилення від мобілізації

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, організатором схеми був ректор і власник приватного університету, який залучив до оборудки доньку-проректора, інших проректорів, працівників аспірантури та адміністрації вишу.

Слідство вважає, що фіктивне навчання оформлювали через підробку документів, внесення неправдивих даних та незаконне втручання в державну базу ЄДЕБО. Документи про вступ, за даними правоохоронців, створювали заднім числом, а самі “аспіранти” фактично не навчалися.

За два роки через схему оформили майже 3,5 тисячі чоловіків призовного віку. Близько 3 тисяч із них отримали підстави для відстрочки від мобілізації.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ліцензійний обсяг набору до аспірантури був перевищений у 13 разів — університет мав право прийняти не більше 265 аспірантів.

За даними слідства, “послуги” коштували від кількасот до понад 260 тисяч гривень з людини, окрім офіційної оплати навчання. Загалом організатори схеми, за оцінкою правоохоронців, заробили понад 50 млн грн.

Схему викрили після того, як адміністратор ЄДЕБО зафіксував масову реєстрацію вступників і звернувся до правоохоронців. Після цього МОН анулювало ліцензію університету на підготовку аспірантів.

Усім фігурантам інкримінують участь у злочинній організації, хабарництво, махінації з документами, втручання в ІТ-системи та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Організатору схеми також закидають створення злочинної організації та легалізацію незаконно отриманих коштів.