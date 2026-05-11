Мінус 920 військових, 76 артсистем і понад 1,5 тисячі дронів: втрати армії РФ за добу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії у війні проти України станом на 11 травня 2026 року. За добу Сили оборони ліквідували ще 920 окупантів, а також знищили десятки одиниць техніки та артилерійських систем.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 1 342 030 військових, з них 920 — за останню добу.

Також російська армія втратила 11 924 танки (+4 за добу), 24 551 бойову броньовану машину (+7), 41 863 артилерійські системи (+76), 1 783 РСЗВ (+1) та 1 373 засоби ППО.

Крім того, українські військові знищили 284 254 безпілотники оперативно-тактичного рівня, з яких 1 557 — за останню добу. Втрати РФ у автомобільній техніці та автоцистернах зросли на 231 одиницю — до 95 710.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат уточнюються.