РФ за добу втратила 890 військових, 61 артсистему та два засоби ППО — Генштаб

У період з 6 по 7 травня ракетні війська, артилерія та авіація ЗСУ уразили низку військової техніки окупантів та вдарили по районах зосередження особового складу противника. Протягом доби Росія втратила у війні проти України ще 890 солдатів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також протягом доби, що минула, ЗСУ знищили:
- 6 ББМ;
- 61 артилерійську систему;
- 1 РСЗВ;
- 2 засоби ППО;
- 1851 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 наземні роботехнічні комплекси;
- 233 одиниці автомобільної техніки;
- 2 одиниці спеціальної техніки.