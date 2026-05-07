        РФ за добу втратила 890 військових, 61 артсистему та два засоби ППО — Генштаб

        Галина Шподарева
        7 Травня 2026 07:04
        Знищена російська вантажівка / Фото: t.me/lost_warinua
        У період з 6 по 7 травня ракетні війська, артилерія та авіація ЗСУ уразили низку військової техніки окупантів та вдарили по районах зосередження особового складу противника. Протягом доби Росія втратила у війні проти України ще 890 солдатів.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також протягом доби, що минула, ЗСУ знищили:

        • 6 ББМ;
        • 61 артилерійську систему;
        • 1 РСЗВ;
        • 2 засоби ППО;
        • 1851 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 4 наземні роботехнічні комплекси;
        • 233 одиниці автомобільної техніки;
        • 2 одиниці спеціальної техніки.

