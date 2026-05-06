Відтепер школи, лікарні та інші держустанови зможуть офіційно купувати Starlink

Виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков повідомив, що громади та державний сектор в Україні відтепер можуть офіційно купувати термінали Starlink.

За його словами, раніше закупівля обладнання для шкіл, лікарень та інших установ за бюджетні кошти була неможливою через відсутність офіційного постачальника.

Тепер офіційним представником Starlink для державного сектору та бізнесу став Київстар.

Як зазначив Борняков, це дозволить громадам і органам влади офіційно купувати термінали за бюджетні кошти, а також замовляти обладнання та послуги підключення напряму через оператора.

У Мінцифри наголосили, що це має спростити логістику та обслуговування обладнання.

Окремо Борняков зазначив, що критична інфраструктура отримає резервний зв’язок на випадок перебоїв із наземними мережами або надзвичайних ситуацій.

«Посилюємо цифрову стійкість державних сервісів і бізнесу», — заявив він.