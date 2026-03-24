Російський аналог Starlink: РФ вивела на орбіту перші 16 супутників

Росія вивела на орбіту перші 16 супутників зв’язку в межах проєкту «Рассвет», який позиціонується як аналог системи Starlink. Водночас навіть російські експерти визнають, що до повноцінної роботи такої мережі ще далеко.

Як заявили у Бюро 1440, запуск відбувся 23 березня — апарати вже відокремилися від ракети та взяті під управління. Це перехід від експериментів до створення сервісу супутникового інтернету з глобальним покриттям.

У компанії заявляють про плани десятків запусків і сотень супутників. Зокрема, до 2030 року угруповання може налічувати близько 300 апаратів, що має забезпечити широкосмуговий зв’язок.

Однак наразі цей проєкт не може конкурувати зі Starlink, який уже має тисячі супутників на орбіті. За оцінками експертів, для повноцінної роботи російської системи потрібно щонайменше 250 супутників і масове виробництво абонентських терміналів.

Крім того, перспективи проєкту оцінюють неоднозначно через обмежений ринок і питання вартості обладнання для користувачів.

Раніше запуск російського аналога Starlink вже переносили через проблеми з виробництвом супутників.

Попри заяви про «глобальне покриття», комерційний запуск сервісу очікується не раніше 2027 року, якщо проєкт реалізують за планом.