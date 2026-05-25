Світоліна з боєм пройшла перше коло Ролан Гарросу та обіграла угорку, яка виступала у РФ

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла угорку Анну Бондар у першому колі Відкритого чемпіонату Франції Roland Garros-2026. Матч завершився у трьох сетах, а переможниця визначилася на тайбрейку.

Про це пише Суспільне спорт.

Світоліна, яка отримала сьомий номер посіву на турнірі, зустрілася з Анною Бондар, якій раніше програла два попередні матчі — на US Open-2025 та турнірі в Мадриді цього року.

Реклама

Реклама

Перший сет завершився на користь угорської тенісистки — 6:3. У другій партії Світоліна дозволила суперниці виграти лише один гейм та зрівняла рахунок за сетами.

У вирішальному сеті українка вела 5:3, однак не змогла подати на матч. Доля зустрічі вирішувалася на тайбрейку, де Світоліна перемогла з рахунком 10:3.

Матч завершився з рахунком 2:1 — 3:6, 6:1, 7:6(3).

Для Світоліної це вже 13-й вихід до другого кола Ролан Гарросу. Найкращим результатом українки на турнірі залишаються п’ять чвертьфіналів.

Також до другого кола Ролан Гарросу-2026 вийшли Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Дарія Снігур.

Довідка. Анна Бондар відома участю у виставковому турнірі “Трофеї Північної Пальміри” в Санкт-Петербурзі у грудні 2022 року. Захід фінансувався російським “Газпромом” й угорка не відмовилася запрошення. Через таку позицію українські тенісистки, зокрема Олександра Олійникова, раніше відмовлялися тиснути Бондар руку та позувати для спільних фото.