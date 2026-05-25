У Литві запускають “шахеди” для тестування системи виявлення БпЛА

У Каунаському районі Литви 25–26 травня проводять випробування системи контролю нижнього повітряного простору та виявлення дронів. Під час тестів запускають різні типи безпілотників, зокрема апарати типу Shahed.

Про це повідомляє LRT.

Зона тестування охоплює території Юрагі, полігон Рокай, Лінксмакальніс і ліс Паєсіо.

Під час випробувань дрони літатимуть на висоті від 250 до 1000 метрів.

Тестування проводять для перевірки та оцінки рішень зі спостереження за повітряним простором і виявлення безпілотників.

Жителів закликали спокійно реагувати на появу дронів у небі, оскільки польоти є запланованими та не становлять небезпеки.