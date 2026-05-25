У Павлограді після атаки РФ вже п’ятеро постраждалих: серед них — 6-річний хлопчик

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Павлограду Дніпропетровської області зросла до п’яти людей. Серед поранених — 6-річний хлопчик.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, дитина перебуває на амбулаторному лікуванні.
Також ушпиталені троє дорослих. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Раніше повідомлялося про пошкодження багатоповерхівки та пожежу після російського удару по місту.
На місці продовжують працювати екстрені служби.