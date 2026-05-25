З початку року РФ на своїй та окупованій території “нештатно” скинула щонайменше 25 авіабомб

Із початку 2026 року на території Росії та окупованих регіонів України впали щонайменше 25 російських авіабомб. Загалом від початку повномасштабної війни російська авіація “нештатно” скинула вже 333 ФАБи.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA із посиланням на власні джерела.

За даними видання, останній випадок стався в окупованому селі Степне Волноваського району Донеччини.

Як стверджує ASTRA, російська авіабомба ФАБ “нештатно зійшла” з літака поблизу вулиці Леніна біля нежитлового будинку.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За підрахунками ASTRA, у 2025 році Росія скинула на власні та окуповані території щонайменше 143 авіабомби, а у 2024 році — ще мінімум 165.

Видання зазначає, що більшість таких випадків припадає на Бєлгородську область РФ.

ASTRA нагадує, що російська армія почала оснащувати радянські ФАБи модулями УМПК, які додають бомбам крила та супутникове наведення для запусків із території Росії.

Втім, через недосконалість системи частина бомб не долітає до цілей та падає на російські або окуповані території.

За даними ASTRA, російська влада намагається приховувати такі випадки, а іноді пояснює наслідки падіння авіабомб “атаками ЗСУ”.

Також видання нагадує, що у січні 2026 року близький до ВКС РФ Z-канал Fighterbomber визнав регулярні падіння російських авіабомб у межах Бєлгорода.