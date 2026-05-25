У справі про хабарі у Верховному Суді ще одній судді обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Верховного Суду Жанні Єленіній у справі про хабарі у Верховному Суді. Суд визначив для неї заставу у розмірі 3 мільйони гривень.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

За даними ЦПК, Єленіну підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 50 тисяч доларів.

Під час обшуків у судді вилучили ці кошти, які, за версією слідства, їй передав колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

Під час судового засідання захист заявив, що Князєв дав свідчення проти Єленіної, оскільки нібито прагне укласти угоду зі слідством та зменшити строк покарання.

Суд також поклав на підозрювану низку обов’язків:

не залишати межі Київської та Житомирської областей;

утриматися від спілкування зі свідками, зокрема Всеволодом Князєвим, Костянтином Жеваго та Олегом Горецьким;

здати паспорти для виїзду за кордон.

У ЦПК нагадали, що раніше НАБУ та САП повідомили про підозру суддям Верховного Суду у справі про ухвалення рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит” Костянтина Жеваго.

За версією слідства, у березні-квітні 2023 року Жеваго через посередника передав 2,7 мільйона доларів адвокату для передачі цих коштів Князєву та іншим суддям Верховного Суду за ухвалення “потрібного” рішення.