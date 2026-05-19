НАБУ повідомило про нові підозри суддям Верховного Суду у справі про хабарі

НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі масштабної корупції у Верховному Суді. Серед фігурантів — троє чинних суддів Верховного Суду та один суддя у відставці.

За версією слідства, судді Великої Палати Верховного Суду отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит».

У НАБУ нагадали, що йдеться про судовий спір щодо 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, які бізнесмен придбав у 2002 році.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову колишніх акціонерів, однак у 2022 році апеляційний суд визнав договір купівлі-продажу акцій недійсним. Через складність справи її подальший розгляд здійснювала Велика Палата Верховного Суду.

Слідство вважає, що у березні–квітні 2023 року бізнесмен через посередника передав 2,7 млн доларів адвокату, якого НАБУ називає членом так званого “бек-офісу” Верховного Суду. За даними детективів, гроші мали передати колишньому голові Верховного Суду та суддям для ухвалення “потрібного” рішення.

15 травня 2023 року ексголову Верховного Суду та адвоката викрили під час отримання другого траншу хабаря у розмірі 450 тисяч доларів.

У НАБУ зазначили, що справа щодо колишнього голови Верховного Суду наразі слухається у ВАКС.

У липні 2023 року про підозру повідомили бізнесмену, а у вересні 2025 року — посереднику. У травні 2026 року обвинувальний акт щодо посередника направили до суду.

У НАБУ та САП заявили, що нові підозри стали можливими після отримання додаткових доказів, які слідство вважає достатніми для притягнення суддів до кримінальної відповідальності.

Слідство у справі триває.