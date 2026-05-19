НАБУ і САП проводять обшуки у Верховному суді: що відомо

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії у справі про корупцію у Верховному суді. Обшуки відбуваються у чинних і колишніх суддів.
Про це повідомили в НАБУ.
За даними бюро, слідчі дії проводять за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду.
У НАБУ уточнили, що обшуки також проходять у колишнього голови Верховного Суду, справу якого наразі розглядає Вищий антикорупційний суд.
Інші деталі в бюро пообіцяли оприлюднити пізніше.