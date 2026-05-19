        НАБУ і САП проводять обшуки у Верховному суді: що відомо

        Галина Шподарева
        19 Травня 2026 11:28
        Верховний суд / Фото: НАБУ
        Верховний суд / Фото: НАБУ

        Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії у справі про корупцію у Верховному суді. Обшуки відбуваються у чинних і колишніх суддів.

        Про це повідомили в НАБУ.

        За даними бюро, слідчі дії проводять за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду.

        У НАБУ уточнили, що обшуки також проходять у колишнього голови Верховного Суду, справу якого наразі розглядає Вищий антикорупційний суд.

        Інші деталі в бюро пообіцяли оприлюднити пізніше.

        Обшуки в суддів / Фото: НАБУ

