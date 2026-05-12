У ВАКС призначили засідання щодо запобіжного заходу ексглаві ОП Єрмаку

У Вищому антикорупційному суді призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу екскерівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Колишнього главу Офісу Президента Україна Андрія Єрмака підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі).

Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу призначено на сьогодні, 12 травня, на 16:00.

Як повідомив голова САП Олександр Клименко, прокуратура буде клопотати для Єрмака тримання під варту з альтернативою 180 млн грн.

Як пише видання LB.ua, ексголова Офісу президента Андрій Єрмак пов’язав оголошення йому підозри в участі в угрупованні, що легалізовувало отримані незаконним шляхом кошти, з “публічним тиском на правоохоронні органи” з метою ухвалити стосовно нього конкретні процесуальні рішення. За його словами, після отриманої учора підозри він разом із адвокатами працює над матеріалами справи. Звинувачення проти себе вважає безпідставними.

“Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення”, – заявив він.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ повідомило Андрію Єрмаку про підозру. Санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За даними слідства, ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі у Козині. Після призначення Чернишова головою Київської ОДА його частку в товаристві отримала дружина. У 2020 році Чернишов очолив Міністерство громад, і, за інформацією слідства, у травні того ж року виникла ідея будівництва резиденції “Династія”.

За версією слідства, Чернишов сформував команду з підконтрольних осіб для реалізації проєкту. Будівництво планували вести вже на 8 гектарах території. У червні 2020 року до проєкту нібито залучили Тимура Міндіча, якого в матеріалах називають “Карлсоном”, а також учасника з прізвиськом R2, яким, імовірно, є Андрій Єрмак.

У червні 2021 року розпочалося будівництво та легалізація коштів, частина яких, за даними слідства, була отримана через схему в “Енергоатомі”. У 2024 році учасники проєкту почали шукати способи узаконення витрачених на “Династію” коштів. У липні 2025 року, після вручення Чернишову підозри, Міндіч, за інформацією слідства, вирішив законсервувати будівництво, щоб уникнути викриття схеми відмивання коштів. Загалом, як стверджує слідство, через проєкт легалізували понад 460 млн гривень.