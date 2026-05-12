        Після теракту у Києві патрульні проходять інтенсивний бойовий вишкіл

        Віктор Алєксєєв
        12 Травня 2026 11:33
        Патрульні поліцейські проходять інтенсивний бойовий вишкіл / Фото Нацполіція
        Стартував масштабний курс посиленої підготовки для працівників патрульної поліції. Перші двісті правоохоронців уже вдосконалюють навички, необхідні для роботи в умовах воєнного часу – від тактичної медицини до дій під час обстрілів, повідомили в Нацполіції.

        Головна мета курсу – кожен поліцейський має бути готовим захистити громадян як у прифронтових зонах, так і в тилу, де ворог продовжує здійснювати терористичні атаки.

        Протягом двох тижнів патрульні проживають безпосередньо на полігонах. Програма навчання максимально інтенсивна та охоплює три ключові блоки:

        • вогнева майстерність та тактика;
        • психологічне загартування;
        • порятунок життів.

        Особливістю вишколу є те, що інструкторами виступають бойові офіцери 1-го та 2-го корпусів Національної гвардії України. Вони передають реальний досвід, здобутий безпосередньо на лінії фронту.

        Нагадаємо, 18 квітня 2026 року в Голосіївському районі Києва стався масштабний теракт, унаслідок якого загинуло семеро людей. 57-річний чоловік розстріляв перехожих з карабіна, підпалив власну квартиру, а потім захопив заручників у супермаркеті. Нападника ліквідував спецпідрозділ КОРД.

        Наразі триває розслідування, зокрема щодо дій патрульних, які перебували на місці події.


