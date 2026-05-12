Netflix опинився під судом через стеження за користувачами

Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон подав позов проти Netflix, звинувативши стримінгову платформу у незаконному зборі даних користувачів, включно з дітьми, без їхньої згоди. Також компанію звинуватили у використанні механізмів, які роблять платформу «залежною» для глядачів.

Як повідомляє Reuters, позов було подано в понеділок до суду округу Коллін поблизу Далласа.

У скарзі йдеться, що протягом багатьох років Netflix нібито вводив користувачів в оману, заявляючи, що не збирає та не передає дані користувачів. Водночас, за версією влади Техасу, компанія відстежувала звички та вподобання глядачів і продавала ці дані брокерам комерційної інформації та рекламним технологічним компаніям, заробляючи мільярди доларів щороку.

Також у позові стверджується, що Netflix використовував так звані «темні патерни» для утримання користувачів на платформі. Зокрема, йдеться про функцію автоматичного запуску нового шоу після завершення попереднього.

У Netflix заявили, що мають намір оскаржувати звинувачення в суді. Представник компанії назвав позов безпідставним і заснованим на «неточній та викривленій інформації».

У позові цитуються слова співзасновника та голови Netflix Ріда Гастінгса, який у 2020 році заявляв: «Ми нічого не збираємо», порівнюючи підхід Netflix до даних із практиками Amazon, Facebook і Google.

У скарзі також зазначається, що мета Netflix нібито полягає у тому, щоб «прив’язати дітей і сім’ї до екранів, збирати їхні дані та монетизувати їх для отримання прибутку».

Генпрокурор Техасу вважає, що дії компанії порушують закон штату про захист прав споживачів. Він вимагає, щоб Netflix видалив незаконно зібрані дані, припинив використовувати їх для таргетованої реклами без згоди користувачів і сплатив штрафи до 10 тисяч доларів за кожне порушення.