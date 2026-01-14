Netflix хоче повністю викупити медіаактиви Warner Bros за готівку — Reuters

Netflix готується зробити повністю грошову пропозицію щодо придбання студій та стримінгового бізнесу Warner Bros Discovery. Про це агентству Reuters повідомило джерело, обізнане з перебігом переговорів.

За його словами, компанія змінює умови потенційної угоди, щоб пришвидшити продаж, який, утім, може тривати кілька місяців. Процес ускладнюється спротивом з боку політиків, а також конкурентною пропозицією від консорціуму Paramount Skydance.

Після закриття торгів у вівторок акції Netflix зросли на 1,02%, а Warner Bros — на 1,62%. Акції Paramount змін не зазнали.

Реклама

Реклама

Початкова пропозиція Netflix оцінювала студійний і стримінговий бізнес Warner Bros у 82,7 млрд доларів і передбачала оплату готівкою та акціями. Водночас Paramount запропонувала 108,4 млрд доларів готівкою за всю компанію, включно з кабельними телеканалами.

Попри це, рада директорів Warner Bros віддала перевагу угоді з Netflix, навіть після того, як Paramount доопрацювала свою пропозицію, залучивши 40 млрд доларів акціонерного фінансування за підтримки співзасновника Oracle Ларрі Еллісона. У Warner Bros вважають, що пропозиція Paramount значною мірою залежить від боргового фінансування, що підвищує ризики завершення угоди, і залишається недостатньо вигідною.

Обидві компанії змагаються за один із найцінніших активів Голлівуду — студії Warner Bros, їхню бібліотеку контенту та відомі франшизи, серед яких Harry Potter, Game of Thrones, Friends, всесвіт DC Comics, а також класичні фільми на кшталт Casablanca та Citizen Kane.

Це протистояння стало однією з найгучніших угод у медіаіндустрії за останні роки на тлі зростання впливу стримінгових платформ і нестабільних доходів від кінопрокату. Водночас законодавці у США висловлюють занепокоєння, що подальша концентрація медіаринку може призвести до зростання цін і скорочення вибору для споживачів.

Напередодні Paramount подала позов проти Warner Bros, вимагаючи більше інформації про домовленості з Netflix, і заявила про намір висунути своїх кандидатів до ради директорів компанії. Paramount наполягає, що її грошова пропозиція в розмірі 30 доларів за акцію за всю Warner Bros є вигіднішою та має більше шансів пройти регуляторне схвалення, ніж попередня пропозиція Netflix.

Згідно з умовами угоди, Netflix погодився сплатити штраф у 5,8 млрд доларів у разі неможливості отримати регуляторне схвалення. Водночас Warner Bros зобов’язана буде виплатити Netflix 2,8 млрд доларів, якщо відмовиться від домовленостей.