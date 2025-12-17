Рада директорів Warner Bros Discovery відхилила ворожу пропозицію Paramount Skydance щодо поглинання компанії за 108,4 млрд доларів, назвавши її такою, що несе значні ризики та вводить акціонерів в оману, повідомляє Reuters.

У зверненні до акціонерів рада директорів Warner Bros заявила, що пропозиція Paramount є «ілюзорною» і поступається угоді про злиття з Netflix. У компанії наголосили, що Paramount не має повністю гарантованого фінансування, попри заяви про підтримку з боку родини Еллісонів на чолі зі співзасновником Oracle Ларрі Еллісоном.

За словами ради, грошова пропозиція Paramount у 30 доларів за акцію ніколи не була повністю забезпечена зобов’язаннями родини Еллісонів. Натомість угода з Netflix передбачає виплату 27,75 долара за акцію у грошах та акціях, є обов’язковою до виконання, не потребує додаткового залучення капіталу і має чітко визначені боргові зобов’язання.

У Warner Bros також заявили, що пропозиція Paramount може бути змінена або відкликана до завершення угоди, на відміну від юридично зобов’язуючої угоди з Netflix. Крім того, компанія висловила сумніви щодо фінансової стійкості Paramount, вказавши на високий рівень боргу та кредитний рейтинг, близький до «сміттєвого».

Paramount, зі свого боку, наполягає, що її грошова пропозиція є вигіднішою і надійнішою для акціонерів Warner Bros, ніж угода з Netflix, зважаючи на коливання ринку. Генеральний директор Paramount Девід Еллісон заявив, що компанія забезпечила «герметичне фінансування» і чіткий шлях до завершення угоди.

На тлі протистояння акції Warner Bros знизилися на 1,2%, акції Netflix зросли на 2,5%, тоді як папери Paramount впали на 4,8%. Дату голосування акціонерів Warner Bros щодо угоди з Netflix поки не визначено, але його очікують навесні або на початку літа.