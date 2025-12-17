Зеленський: Росія заявляє про наступний рік як рік війни

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні. За його словами, з Москви знову лунають сигнали про намір продовжувати війну, і ці заяви адресовані не лише Україні, а й міжнародним партнерам.

Зеленський наголосив, що риторика та офіційні розпорядження російського військового керівництва свідчать про підготовку до подальшої агресії, попри заяви окремих партнерів, зокрема у США, про нібито готовність Росії завершити війну. Президент підкреслив, що такі сигнали необхідно не лише фіксувати, а й відповідно на них реагувати.

Глава держави зазначив, що за нинішніх настроїв російська сторона намагатиметься підривати дипломатію, використовуючи формулювання та тиск у переговорах, аби прикрити прагнення знищити Україну, українців та домогтися легітимізації захоплення українських територій. Він також застеріг, що в подальшому під загрозою можуть опинитися й інші європейські країни, які в Росії можуть оголосити своїми так званими «історичними землями».

Президент наголосив на необхідності реального захисту від російської агресії, заявивши, що Україна продовжить роботу з усіма партнерами. За його словами, потрібні безпекові, фінансові та політичні рішення, зокрема щодо російських активів, а також сміливість партнерів визнавати правду і діяти відповідно.

Зеленський подякував усім країнам і партнерам, які підтримують Україну та працюють задля досягнення безпеки.