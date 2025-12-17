Британія висунула ультиматум Абрамовичу щодо 2,5 млрд фунтів від продажу “Челсі”

Велика Британія в середу заявила, що дає російському олігарху Роману Абрамовичу останній шанс спрямувати 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі», на допомогу Україні. У разі відмови Лондон готовий подати на нього до суду, пише Reuters.

Абрамович потрапив під британські санкції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році в межах кампанії проти російських олігархів. Це призвело до термінового продажу клубу англійської Прем’єр-ліги та заморожування коштів від угоди.

Британська влада наполягає, щоб ці кошти були використані виключно в Україні – в межах ширшої європейської позиції, згідно з якою Москва має заплатити за загибель людей і руйнування, спричинені війною. Водночас Абрамович раніше вимагав більшої гнучкості і наполягав, щоб гроші були спрямовані на допомогу всім жертвам війни.

У разі якщо російський бізнесмен не погодиться оперативно розблокувати кошти, уряд заявив, що «повністю готовий звернутися до суду, якщо це буде необхідно, для примусового виконання домовленостей, досягнутих з ним у 2022 році».

«Неприпустимо, щоб понад 2,5 млрд фунтів, які належать українському народу, і надалі залишалися замороженими на банківському рахунку у Великій Британії», – заявила міністерка фінансів Рейчел Рівз.

Прем’єр-міністр Кір Стармер повідомив, що уряд Великої Британії видасть ліцензію на вивільнення цих коштів.