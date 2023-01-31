Британія дозволить передати €2,6 млрд із продажу «Челсі» Абрамовичем на допомогу Україні — The Telegraph

Уряд Великої Британії близький до того, щоб передати 2,6 мільярда євро (2,3 млрд фунтів), отримані від продажу футбольного клубу «Челсі» російського олігарха Романа Абрамовича, фонду гуманітарної допомоги України.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що кошти зберігалися на закритому рахунку впродовж восьми місяців, але зараз урядовці завершують остаточне оформлення документів. А втім, рішення ще повинно отримати остаточне схвалення ЄС, оскільки Абрамович залишається під санкціями.

«Це величезна сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути перерахована до поки що неназваного фонду протягом кількох тижнів», — пише The Telegraph.

За даними джерел, новий фонд очолить колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз. Журналісти додають, що Пенроуз підтримував постійний контакт з урядом і протягом 2022 року перебував в Україні.

Очікується, що новоствореної незалежної ради фонду також увійдуть «всесвітньо відомі» гуманітарні та бізнес-менеджери.

Гроші підуть на гуманітарну допомогу, включно з медичним обладнанням, продовольством та іншими послугами для постраждалих від війни.