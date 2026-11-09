На переговори в Абу-Дабі їде Буданов: на чому зосередиться українська делегація

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вирушив до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в переговорах щодо завершення війни. Одним із пріоритетів зустрічей стане активізація обмінів полоненими та домовленості про наступні етапи повернення українців додому.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram.

Він наголосив на важливості продовження дипломатичного процесу та висловив сподівання на конструктивний діалог.

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“Важливо, що дипломатичний процес триває. Україна як ніхто інший прагне якнайшвидшого закінчення цієї жахливої війни. Дуже сподіваюся на конструктивний діалог”, — зазначив Буданов.

Окрему увагу українська делегація планує приділити гуманітарним питанням, насамперед обмінам полоненими.

“Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому”, — заявив він.