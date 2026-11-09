Росія знову вдарила по Трипільській ТЕС: у “Центренерго” заявили про надзвичайно серйозні наслідки

Російські війська знову атакували Трипільську теплоелектростанцію, завдавши їй надзвичайно серйозних пошкоджень. З кінця вересня інтенсивність обстрілів станції суттєво зросла, а для ударів Росія використовує, зокрема, балістичні ракети та реактивні дрони.

Про це повідомили в ПАТ “Центренерго”.

У компанії зазначили, що російські війська не лише посилили атаки на Трипільську ТЕС, а й змінили тактику їх проведення.

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“На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Водночас характер російських атак суттєво змінився. Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури”, — заявив генеральний директор “Центренерго” Сергій Ісаченко.

За інформацією компанії, наслідки останніх обстрілів надзвичайно серйозні, однак точні масштаби руйнувань поки встановити неможливо.

Оцінити збитки та визначити необхідні обсяги відновлювальних робіт зможуть після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури.

На місці працюють співробітники “Центренерго” та рятувальники.