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        Атака на школу та гаражі: рятувальники показали наслідки ударів по Києву

        Галина Шподарева
        9 Листопада 2026 14:41
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        Рятувальники на місці удару по Києву 9 листопада / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці удару по Києву 9 листопада / Фото: ДСНС

        9 листопада росіяни атакували Київ безпілотниками. Наслідки зафіксували у чотирьох районах столиці.  

        Про це повідомили в ДСНС Києва.

        У Солом’янському районі внаслідок влучання на території гаражного кооперативу загорілися легковий автомобіль і два гаражі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

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        У Шевченківському районі сталося загоряння трав’яного настилу на відкритій території. Пожежу ліквідували на площі 5 кв. м.

        У Деснянському районі безпілотник упав на відкритій території одного з навчальних закладів. Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, уламки БпЛА впали на відкритій території біля школи.

        Також у Святошинському районі уламки російського БпЛА впали на відкритій території.

        Ліквідація наслідків ударів по Києву 9 листопада / Фото: ДСНС

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