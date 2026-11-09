Атака на школу та гаражі: рятувальники показали наслідки ударів по Києву

9 листопада росіяни атакували Київ безпілотниками. Наслідки зафіксували у чотирьох районах столиці.

Про це повідомили в ДСНС Києва.

У Солом’янському районі внаслідок влучання на території гаражного кооперативу загорілися легковий автомобіль і два гаражі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

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У Шевченківському районі сталося загоряння трав’яного настилу на відкритій території. Пожежу ліквідували на площі 5 кв. м.

У Деснянському районі безпілотник упав на відкритій території одного з навчальних закладів. Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, уламки БпЛА впали на відкритій території біля школи.

Також у Святошинському районі уламки російського БпЛА впали на відкритій території.