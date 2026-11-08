У Кременчуці атаковано житловий будинок і готель

У Кременчуці Полтавської області російські безпілотники влучили у дві локації, пошкодивши багатоквартирний житловий будинок та будівлю готелю. На обох об’єктах виникли пожежі, інформацію про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюють.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За його словами, у Кременчуці зафіксували влучання російських БпЛА на двох локаціях.

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Внаслідок одного з ударів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, де виникла пожежа.

Ще один безпілотник влучив у будівлю готелю. Там також спалахнула пожежа.

На місця атак направили всі відповідні служби.

Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.