Росія під прикриттям гуманітарної операції перекинула додаткові війська в Олешки — Зеленський

Російські війська під прикриттям гуманітарної операції в окупованих Олешках провели значну ротацію особового складу та техніки на лівобережжі Херсонської області. Президент Володимир Зеленський повідомив про перекидання додаткових сил РФ у район Олешок і доручив командуванню ЗСУ підготувати пропозиції щодо посилення захисту Херсона.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з керівниками обласних адміністрацій.

За словами глави держави, під час наради окремо заслухали доповідь про ситуацію в Херсоні та Херсонській області.

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Зеленський заявив, що російська армія використала гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках для переміщення своїх підрозділів і військової техніки.

“На жаль, під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі. В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта”, — повідомив президент.

У зв’язку з цим Зеленський поставив завдання перед військовим командуванням щодо посилення захисту обласного центру.

“Командування ЗСУ має представити пропозиції для додаткового захисту життя в Херсоні від російського терору”, — наголосив глава держави.

Президент також зазначив, що під час наради з керівниками обласних адміністрацій першочергову увагу приділили потребам прифронтових і прикордонних регіонів та громад.