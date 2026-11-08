Сили оборони уразили чотири пункти управління російськими дронами, зокрема центр “Рубікону”

Протягом минулої доби Сили оборони України уразили чотири пункти управління російськими безпілотниками на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей, а також у Брянській області РФ. Серед цілей — пункт тимчасової дислокації та управління БпЛА підрозділу російського центру “Рубікон” у Бердянську.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, українські військові завдали ударів по чотирьох пунктах управління безпілотниками російських військ.

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Однією з найважливіших цілей став об’єкт у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Там уражено пункт тимчасової дислокації та пункт управління БпЛА підрозділу зі складу “Рубікону”.

У Генштабі зазначили, що “Рубікон” є одним із найбільш боєздатних російських центрів безпілотних систем, підрозділи якого також здійснюють атаки на цивільне населення прифронтових населених пунктів.

Втрати російських військ унаслідок удару по Бердянську наразі уточнюються.

Крім того, Сили оборони уразили пункти управління російськими безпілотниками поблизу тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та в районі Білицького Донецької області.

Ще один удар завдали по пункту управління БпЛА в районі Александровського Брянської області РФ.

У Генштабі наголосили, що виведення з ладу пунктів управління російськими безпілотниками зменшує можливості противника застосовувати дрони проти українських позицій та на дорогах.