        Суспільство

        На Київщині троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом від генератора

        Віктор Алєксєєв
        8 Листопада 2026 12:40
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        Генератор у підвалі став причиною трагедії на Київщині / Фото: ДСНС
        Генератор у підвалі став причиною трагедії на Київщині / Фото: ДСНС

        У неділю, 8 листопада, у селі Чупира Білоцерківського району Київської області внаслідок отруєння чадним газом загинули троє людей, зокрема 16-річна дівчинка. Ще одного підлітка госпіталізували, а попередньою причиною трагедії називають неправильне використання генератора в підвальному приміщенні.

        Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

        Повідомлення про отруєння чадним газом у приватному домоволодінні на вулиці Урожайній у селі Чупира надійшло до Служби порятунку о 09:20.

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        На місце події прибули рятувальники. За попередніми даними, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвалі.

        Внаслідок отруєння загинули троє людей: чоловік 1978 року народження, жінка 1986 року народження та дівчинка 2010 року народження.

        Ще один постраждалий — хлопець 2010 року народження — вижив. Його госпіталізували до дитячої лікарні.

        У ДСНС нагадали, що генератори категорично заборонено використовувати в житлових будинках, підвалах та будь-яких інших закритих приміщеннях.

        Таке обладнання має працювати виключно на відкритому повітрі, на безпечній відстані від будівель, вікон і дверей.


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