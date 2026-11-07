В Україні 8 листопада похолодає до -4°

У неділю, 8 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Уночі температура опуститься до 4° морозу, вдень становитиме 1–6° тепла, а на Закарпатті повітря прогріється до 10°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у західних областях уночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.

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Вітер буде змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1° тепла до 4° морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1–6° тепла, на Закарпатті — до 10°.

У Києві та Київській області 8 листопада також прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

На Київщині температура вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, вдень — 1–6° тепла.

У столиці вночі очікується близько 0°, вдень повітря прогріється до 4–6° тепла.