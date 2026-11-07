На Черкащині чоловіка після ТЦК знайшли мертвим за 120 км від дому: омбудсмен вимагає відповідей

На Черкащині мешканець Золотоноші Сергій зник у серпні після перебування у Звенигородському ТЦК та СП, а майже через два місяці його знайшли мертвим за 120 кілометрів від дому. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати обставини його зникнення та смерті, причину якої не встановила навіть судово-медична експертиза.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, працівники ТЦК доставили чоловіка із Золотоноші до Звенигородки, що приблизно за 140 кілометрів від його дому.

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Як розповіли очевидці, під час перебування у ТЦК у Сергія стався епілептичний напад. Попри це, він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Після цього чоловіка направили до штурмової бригади, однак, за наявною інформацією, там відмовилися його приймати.

У ТЦК стверджують, що Сергія після цього відпустили та “висадили”. Відтоді зв’язок із ним обірвався.

Родина майже два місяці шукала зниклого чоловіка. Зрештою його знайшли мертвим за 120 кілометрів від дому. Напередодні Сергія поховали.

За фактом зникнення відкрито кримінальне провадження за статтею 115.1 Кримінального кодексу України. Водночас судово-медична експертиза не змогла встановити причину смерті.

Лубінець поставив низку запитань до посадовців, відповідальних за мобілізаційні заходи.

“Як чоловіка, в якого, за свідченнями очевидців, стався епілептичний напад, визнали придатним до військової служби? Чому після відмови штурмової бригади Сергій опинився вночі далеко від дому, без телефону та грошей? Що стало причиною його смерті? Чи буде проведене службове розслідування?” — заявив омбудсмен.

За словами Лубінця, його Офіс уже працює над встановленням усіх обставин. Представниця омбудсмена в Черкаській області Мар’яна Ніщенко підтримує постійний зв’язок із родиною загиблого.

Після зникнення чоловіка Офіс омбудсмена направив запити до Генерального штабу ЗСУ, Офісу Генерального прокурора та Військової служби правопорядку. Після підтвердження смерті звернення також надіслали до обласного ТЦК та поліції Черкащини.

Лубінець вимагає встановити повний маршрут пересування Сергія, перевірити дії всіх причетних посадовців та надати правову оцінку їхнім рішенням.

“Те, що Сергія вже поховали, не означає, що цю справу можна закрити без відповідей. Родина має право знати правду. А суспільство — знати, хто і за що відповідає”, — наголосив омбудсмен.

Він також заявив, що порушення прав людини під час мобілізації є відповідальністю не лише посадовців ТЦК, а й Головнокомандувача ЗСУ.