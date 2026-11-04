У Харкові керівник ТЦК фіктивно мобілізовував чоловіків заради виконання плану, — ДБР

Колишньому начальнику одного з районних ТЦК та СП Харкова повідомили про підозру у внесенні неправдивих даних до системи “Оберіг” для створення видимості виконання плану мобілізації. Посадовець фіктивно оформлював чоловіків як призваних на військову службу.

Про це повідомили в Територіальному управлінні ДБР у Полтаві.

За даними слідства, під час роботи в Харкові підполковник штучно завищував показники мобілізації, вносячи до інформаційної системи “Оберіг” відомості про нібито призваних військовозобов’язаних. Насправді ці чоловіки не були мобілізовані та не зараховувалися до військових частин. Однак у системі вони значилися як призвані на службу.

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Таким чином керівник ТЦК намагався створити видимість виконання щомісячного мобілізаційного плану та належного проведення мобілізаційних заходів. Працівники ДБР задокументували понад 11 таких фактів.

Наразі підполковник очолює один із районних ТЦК та СП на Луганщині. Йому повідомили про підозру в несанкціонованих діях з інформацією в автоматизованих системах за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Підозрюваному також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.