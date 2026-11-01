Псевдоактивіст Остап Стахів пройшов ВЛК і вже став військовослужбовцем ЗСУ — ОК “Захід”

Львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва визнали придатним до військової служби та призвали до лав ЗСУ. Його вже направили до однієї з військових частин.

Про це ТРК “Перший Західний” повідомив представник управління комунікацій оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський.

За словами Домбровського, Стахів пройшов військово-лікарську комісію, яка за результатами експертизи визнала його придатним до служби.

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“Він вже є військовослужбовцем Збройних сил України. І направлений для проходження військової служби в одну із військових частин Збройних сил України”, — заявив представник ОК “Захід”.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що 31 жовтня поліція доставила Стахіва до одного з районних ТЦК та СП Львова. За даними Львівського обласного ТЦК, із 6 березня 2026 року він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.

Тоді в установі наголошували, що саме доставлення не означає автоматичної мобілізації. Подальші рішення мали ухвалити після медогляду та перевірки законних підстав для відстрочки чи бронювання.

Стахів став відомим під час пандемії COVID-19 як один з організаторів антивакцинаторського руху. У вересні 2024 року йому повідомили про підозри в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ та шахрайстві. У січні 2025 року відповідний обвинувальний акт передали до суду.