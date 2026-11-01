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        Загинула 13-річна дівчинка: уточнені наслідки російської атаки на Вінниччину

        Сергій Бордовський
        1 Листопада 2026 18:27
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        У Козятинській громаді на Вінниччині внаслідок російської атаки 1 листопада загинули 13-річна дівчинка та жінка. Ще четверо людей, серед яких троє дітей, дістали поранення та перебувають у лікарні.

        Уточнені дані повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

        На Вінниччині російський удар убив 13-річну дівчинку та жінку, ще четверо людей поранені / Фото: ДСНС

        Раніше обласна влада повідомляла про загиблого чоловіка, однак згодом з’ясувалося, що загибла — 13-річна дівчинка. Жінка, яка також постраждала під час атаки, померла в лікарні.

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        Двоє п’ятирічних дітей та 16-річний хлопець госпіталізовані з травмами середньої тяжкості. Також до лікарні доставили 24-річного чоловіка з легкими травмами. Усім надають необхідну медичну допомогу.

        Влучання сталося між гуртожитком та одним із навчальних закладів. На місці працюють усі відповідні служби, інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати.


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