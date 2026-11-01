Понад 100 поліцейських травмовані у Франкфурті: влада обіцяє покарати учасників погромів

У Франкфурті-на-Майні під час заворушень після молодіжної демонстрації 31 жовтня травмували понад 100 поліцейських, а 54 людей затримали. Федеральна та земельна влада Німеччини пообіцяла встановити причетних до насильства й притягнути їх до відповідальності.

Про це повідомляють dpa та Reuters, а деталі протестів також наводить Tagesschau.

За словами міністра внутрішніх справ землі Гессен Романа Позека, вік затриманих — від 13 до 29 років. У місті пошкодили 17 магазинів, п’ять із них розграбували.

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Один із поліцейських дістав тяжкі травми: внаслідок удару каменем в обличчя він втратив зуби. До операції залучили близько 1300 правоохоронців, застосовували водомети, сльозогінний газ, вертоліт і спецпідрозділи.

Глава федерального МВС Александер Добріндт заявив, що насильницькі угруповання скористалися мирними демонстраціями. Він поклав відповідальність на радикальні ліві групи та порушників із мігрантських спільнот і закликав до суворого покарання причетних.

Водночас керівник поліцейської операції Ерік Гессенмюллер наголосив, що переважна більшість людей у Франкфурті демонструвала мирно, й закликав чітко розрізняти саму акцію та подальші заворушення.

Протести організувала ініціатива “Gen Z regelt” — “Покоління Z вирішує”. Учасники вимагали кращого фінансування освіти, доступнішого життя та посилення кліматичної політики. Серед тем акцій була й незгода з обов’язковою військовою службою.

За даними організаторів, на демонстрації по всій Німеччині вийшли близько 120 тисяч людей. У Франкфурті поліція нарахувала до восьми тисяч учасників.

Організатори відмежувалися від будь-якого насильства та дій сторонніх груп і окремих осіб, які не були частиною демонстрацій. Сутички ввечері також сталися в Кельні та Берліні.

Поліція Франкфурта збирає фото й відео очевидців для розслідування нападів на правоохоронців, пошкодження майна та крадіжок у центрі міста.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло про протести в Німеччині та нічні заворушення у Швейцарії. У Цюриху та Базелі учасники несанкціонованих акцій підпалювали барикади й пошкоджували майно. Підтвердженого організаційного зв’язку між цими подіями та німецьким молодіжним рухом немає.