Німеччина готує закупівлю українських крилатих ракет дальністю до 1000 км

Німеччина готується придбати першу партію українських крилатих ракет Bars для випробувань у Бундесвері. У разі успішних тестів закупівлю можуть розширити до кількох сотень ракет.

Про це пише Financial Times.

За даними джерел видання, німецька влада очікує завершити угоду найближчими тижнями. Першу партію Bars планують використати для технічних випробувань на початку наступного року.

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Bars — реактивна система з дальністю до 1000 км і бойовою частиною масою до 105 кг залежно від модифікації. В Україні її іноді називають “дроном-ракетою”, тоді як у Німеччині — дешевою крилатою ракетою.

Президент України Володимир Зеленський називав Bars серед озброєнь, які застосовують для ударів по військових базах та енергетичних об’єктах на території Росії.

Старший дослідник Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіан Гоффман назвав Bars найбільш масово вироблюваною українською крилатою ракетою низької вартості та зазначив, що система вже накопичила значний досвід бойового застосування.

Bars уже виробляють у Німеччині

Останніми місяцями Bars також виготовляють у Німеччині в межах українсько-німецького спільного підприємства, створеного за програмою Build with Ukraine.

Першою метою цієї програми було виробництво озброєнь для України за межами країни, щоб збільшити потужності та зменшити ризики російських атак. У довгостроковій перспективі програма також має відкрити ринки НАТО для українських виробників.

Перша партія ракет Bars, вироблених і профінансованих у Німеччині, була передана Україні в жовтні.

Тепер спільне підприємство готується виробляти їх і для Бундесверу. Це може стати першим відомим випадком закупівлі Німеччиною наступальної зброї, розробленої в Україні, для власних збройних сил.

НАТО придивляється до українських технологій

Financial Times зазначає, що інші країни НАТО також починають активніше вивчати українські військові розробки.

Данія, Естонія та Латвія вже висловлювали готовність купувати українське озброєння. Данія минулого місяця оголосила про закупівлю дев’яти безпілотних наземних машин Dropla для випробувань.

Армія США, своєю чергою, уклала контракт на $10 млн з американською дочірньою компанією української Skyeton на постачання розвідувальних дронів Raybird.

Німеччина шукає дешевші далекобійні ракети

Закупівля Bars є частиною планів Берліна зі збільшення запасів далекобійного озброєння.

Німеччина вже домовилася про придбання американських ракет Tomahawk, однак вони дорогі, а через виробничі обмеження їх постачання очікується не раніше 2030-х років.

Тому Берлін паралельно шукає дешевші системи, які можна виробляти у великих кількостях. Крім Bars, Німеччина планує випробувати невелику партію американських крилатих ракет Anthem.

За даними FT, Anthem коштує приблизно вдесятеро дешевше за Tomahawk, ціна якого становить $4-6 млн. Bars, за словами одного з джерел, коштує ще дешевше.

Водночас можливу закупівлю української крилатої ракети Flamingo наразі поставили на паузу.

Командувач сухопутних військ Німеччини Крістіан Фройдінг заявив, що такі системи мають доповнювати високотехнологічні крилаті ракети та дозволяти уражати цілі на великій глибині у значній кількості, перевантажуючи протиповітряну оборону противника.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Німеччина веде переговори з Україною про спільне виробництво та закупівлю крилатих ракет Bars. Берлін також планує придбати тисячі далекобійних ракет у кількох виробників для поповнення власних арсеналів.