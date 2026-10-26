В Іспанії автобус впав з 20-метрового схилу: 83 постраждалих

У районі Барселони автобус з’їхав з дороги та впав зі схилу, внаслідок чого постраждали 83 людини. Семеро з них перебувають у тяжкому стані, ще 18 дістали травми середньої тяжкості.

Про це повідомляє Associated Press.

Аварія сталася в муніципалітеті Фогарс-де-Монтклус неподалік Барселони.

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За даними іспанського агентства EFE, автобус з’їхав із вузької звивистої дороги та впав приблизно з 20-метрового схилу.

Каталонська служба екстреної медичної допомоги повідомила, що загалом постраждали 83 людини: семеро — тяжко, 18 — менш тяжко, ще 58 отримали легкі травми.

На місце аварії направили 23 автомобілі швидкої допомоги та два медичні гелікоптери. Також працювали спільні групи рятувальників і медиків та три команди психологічної допомоги.

Пожежно-рятувальна служба Каталонії повідомила, що до ліквідації наслідків аварії залучили 30 підрозділів. Людей, які залишалися на схилі, евакуювали наземним транспортом і гелікоптерами.

Міністерка охорони здоров’я Каталонії Ольга Пане заявила, що рятувальники продовжують перевіряти територію, щоб з’ясувати, чи немає інших постраждалих.

Причини аварії наразі встановлюються.