У Карпатах сніг, на заході дощі: прогноз погоди на понеділок, 26 жовтня

У понеділок, 26 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у західних областях пройдуть дощі, а в Карпатах прогнозують мокрий сніг. Температура повітря вдень становитиме переважно +11…+16°, на заході буде прохолодніше — від +7° до +12°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях прогнозують помірні дощі, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні опади.

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Невеликий дощ також можливий у Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях. На решті території України істотних опадів не очікується.

У південно-західній частині країни вночі та вранці місцями утворюватиметься туман.

Вітер переважно південно-східний, у західних областях — західний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11°, у західних та східних областях — +3…+8°. Удень повітря прогріється до +11…+16°, на заході — до +7…+12°.

У Карпатах очікуються дощ та мокрий сніг, удень місцями значні опади. Температура протягом доби коливатиметься від 0° до +5°.

У Києві та Київській області 26 жовтня буде хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

У столиці вночі прогнозують +9…+11°, удень — близько +14…+16°. На Київщині температура вночі становитиме +6…+11°, удень — +11…+16°.