Навколо резиденції Путіна на Валдаї зосередили майже половину московської ППО

У жовтні навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї збудували щонайменше 15 нових веж для розміщення систем протиповітряної оборони. Загальна кількість таких позицій у радіусі близько 50 кілометрів від резиденції може сягати 50 — приблизно половини від кількості аналогічних об’єктів у Москві та її околицях.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” за результатами аналізу супутникових знімків.

Нові вежі утворюють кільце на південь від резиденції, у напрямку України. Журналісти припускають, що на них можуть встановити зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир” або зенітні ракетні комплекси “Тор”.

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За підрахунками OSINT-аналітиків, загалом на території Росії налічується близько 177 подібних веж для систем ППО малої дальності.

Найбільше таких позицій розташовано в Москві та навколо неї — приблизно 98. Ще близько 50 зосереджені поблизу резиденції Путіна на Валдаї.

Таким чином, для захисту резиденції російського президента створюють угруповання протиповітряної оборони, яке за кількістю позицій уже становить приблизно половину від московського.

Посилення оборони резиденції відбувається на тлі зростання дальності дії українських безпілотників.

Раніше журналісти-розслідувачі дійшли висновку, що в новгородській резиденції Путіна часто буває Аліна Кабаєва, яку називають матір’ю трьох дітей Путіна, а для самого російського президента там збудували одну з копій його робочого кабінету.

Раніше повідомлялося, що Путін значно скоротив кількість поїздок до резиденції “Бочаров Ручей” у Сочі. Якщо у 2021 році він відвідував її 24 рази, то у 2024 та 2025 роках — лише по два рази.

Попри це, роботи на території сочинської резиденції тривають. За даними розслідування BBC News Росія, навколо комплексу планують створити зону безпеки площею понад три квадратні кілометри.

Супутникові знімки також зафіксували кілька нових великих споруд на території резиденції.