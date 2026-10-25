Росії дозволили провести чемпіонат світу з важкої атлетики

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) ухвалив рішення провести чемпіонат світу серед дорослих 2030 року в Москві. Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли міжнародна федерація з олімпійського виду спорту надала РФ право приймати дорослий чемпіонат світу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Виконком IWF визначив господарів чотирьох світових першостей, запланованих на 2028–2030 роки.

Реклама

Реклама

У 2028 році молодіжний чемпіонат світу відбудеться у Приштині (Косово), а юніорський — у Каракасі (Венесуела). Дорослий чемпіонат світу 2029 року прийме Ахмедабад (Індія), а наступного року змагання проведуть у Москві.

Точні дати та місце проведення чемпіонату світу-2030 у російській столиці поки не оголошені.

Генеральний секретар IWF Хосе Кіньонес заявив, що федерація задоволена результатами відбору міст-господарів і очікує успішного проведення всіх чотирьох турнірів.

“Усі заявки, які ми отримали, були чудовими, і ми впевнені, що чемпіонати у ваших країнах стануть великим успіхом”, — зазначив Кіньонес.

Він також наголосив, що Косово, Венесуела та Індія вперше прийматимуть світові змагання під егідою IWF.

Москва раніше вже приймала чемпіонати світу з важкої атлетики у 1975, 1980 та 1983 роках, коли Росія входила до складу СРСР. Востаннє світова першість проходила там із 22 до 31 жовтня 1983 року.

Рішення надати Росії право проведення чемпіонату світу ухвалили після зміни політики IWF щодо російських і білоруських спортсменів.

У червні 2026 року федерація дозволила представникам Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях із національною символікою.

У липні Міжнародний олімпійський комітет оновив рекомендації щодо участі спортсменів із цих країн. При цьому рішення про можливість проведення міжнародних турнірів на території Росії МОК залишив на розсуд відповідних спортивних федерацій.