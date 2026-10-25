На Харківщині Mitsubishi зіткнувся з вантажівкою: двоє загиблих, 9-річний хлопчик у лікарні

24 жовтня близько 22:00 на автодорозі Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля Mitsubishi та вантажівки MAN. Внаслідок зіткнення загинули 36-річна водійка легковика та її 41-річний пасажир, а дев’ятирічний хлопчик отримав травми.

Про це повідомила поліція Харківської області.

За попередніми даними правоохоронців, 49-річний водій вантажівки MAN рухався в напрямку міста Мерефа.

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У цей час 36-річна водійка Mitsubishi виїжджала на перехрестя з основною автодорогою. За версією поліції, жінка не виконала вимоги дорожніх знаків і не надала перевагу в русі вантажівці, внаслідок чого автомобілі зіткнулися.

Водійка Mitsubishi та її 41-річний пасажир від отриманих травм загинули.

Дев’ятирічний хлопчик, який перебував у легковому автомобілі, дістав тілесні ушкодження. Дитину доставили до медичного закладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Поліція встановлює всі обставини та причини смертельної аварії.