        Кримінал

        На Харківщині Mitsubishi зіткнувся з вантажівкою: двоє загиблих, 9-річний хлопчик у лікарні

        Віктор Алєксєєв
        25 Жовтня 2026 13:09
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        На Харківщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, травмована дитина / Фото: Нацполіція
        На Харківщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, травмована дитина / Фото: Нацполіція

        24 жовтня близько 22:00 на автодорозі Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля Mitsubishi та вантажівки MAN. Внаслідок зіткнення загинули 36-річна водійка легковика та її 41-річний пасажир, а дев’ятирічний хлопчик отримав травми.

        Про це повідомила поліція Харківської області.

        За попередніми даними правоохоронців, 49-річний водій вантажівки MAN рухався в напрямку міста Мерефа.

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        У цей час 36-річна водійка Mitsubishi виїжджала на перехрестя з основною автодорогою. За версією поліції, жінка не виконала вимоги дорожніх знаків і не надала перевагу в русі вантажівці, внаслідок чого автомобілі зіткнулися.

        Водійка Mitsubishi та її 41-річний пасажир від отриманих травм загинули.

        Дев’ятирічний хлопчик, який перебував у легковому автомобілі, дістав тілесні ушкодження. Дитину доставили до медичного закладу.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

        Поліція встановлює всі обставини та причини смертельної аварії.

        Дев’ятирічний хлопчик вижив у смертельній ДТП на Харківщині / Фото: Нацполіція

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