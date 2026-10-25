Росія атакувала вугледобувне підприємство ДТЕК: загинув працівник

У ніч проти 25 жовтня російський безпілотник атакував вантажний автомобіль на території одного з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинув водій Віталій Щербина, який виконував службові обов’язки.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Віталій Щербина присвятив професії водія 29 років, із яких останні 18 працював на підприємстві ДТЕК Енерго.

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Колеги згадують його як досвідченого та відповідального працівника, який сумлінно ставився до своїх обов’язків.

Чоловік загинув у своє професійне свято — День автомобіліста і дорожника.

У Віталія Щербини залишилися син і донька.

У компанії висловили співчуття родині, близьким і колегам загиблого.