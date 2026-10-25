У Росії дрони атакували промзону Єльця: під удар міг потрапити завод акумуляторів для ракет

У російському місті Єлець Липецької області повідомили про удар по промисловій зоні, наслідки якого наразі з’ясовують екстрені служби. За інформацією місцевих жителів та моніторингових каналів, імовірною ціллю атаки став завод “Енергія”, який виробляє акумулятори для ракетних комплексів, авіації та іншої військової техніки.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на губернатора Липецької області Ігоря Артамонова.

Губернатор підтвердив удар по промисловій зоні Єльця у своєму каналі в месенджері Max. За його словами, на місці працюють оперативні служби, а інформація про можливих постраждалих уточнюється.

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У місцевих чатах і повідомленнях українського моніторингового каналу Exilenova+ припускають, що під удар потрапило підприємство “Енергія”.

Завод спеціалізується на виробництві батарей та акумуляторів, які використовуються, зокрема, в ракетних комплексах, авіації та інших видах військової техніки.

Офіційного підтвердження влучання саме в завод “Енергія” наразі немає. Масштаби можливих пошкоджень та інформація про постраждалих уточнюються.