Компанія Anthropic представила нову функцію Claude, яка дозволяє створювати власні програми для Windows і Mac за допомогою штучного інтелекту. Такі застосунки відкриваються в окремих вікнах, можуть надсилати сповіщення та за дозволом користувача працювати з файлами на комп’ютері.

Про це повідомили в Anthropic 24 листопада.

Нова функція отримала назву Install as app. Вона дозволяє перетворювати так звані артефакти Claude — створені за допомогою ШІ вебсторінки, інтерактивні інструменти та інші проєкти — на окремі програми для комп’ютера.

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Раніше такі інструменти працювали всередині Claude. Тепер їх можна встановлювати як звичайні застосунки з власними значками та вікнами.

Наприклад, користувач може попросити Claude створити програму, яка впорядковуватиме документи, готуватиме інформацію до зустрічей на основі календаря й електронної пошти або відстежуватиме замовлення.

Які програми вже створили за допомогою Claude

Співробітники Anthropic продемонстрували кілька власних розробок:

Linnet — графічний редактор із підтримкою шарів.

Phosphor — файловий менеджер із незвичайним оформленням.

Sift — програма, яка налаштовує правила для папок і використовує Claude для впорядкування файлів.

Tern — термінал із вбудованим ШІ-помічником, який допомагає виконувати команди та пояснює їх.

Vitals — інструмент для швидкого перегляду показників роботи комп’ютера.

Встановлені програми можуть використовувати можливості Claude та підключені до нього сервіси. Вони також здатні надсилати системні сповіщення й додавати значки до рядка меню Mac або системного трея Windows.

Якщо користувач змінить початковий проєкт у Claude, встановлена програма оновиться автоматично. При цьому її звернення до штучного інтелекту враховуватимуться в лімітах тарифного плану.

Який доступ програми отримають до комп’ютера

Anthropic передбачила три рівні дозволів:

Базовий доступ. Програма може виконувати лише ті дії, які доступні їй у звичайному браузері.

Додаткові дозволи. Застосунок може запитувати доступ до системних сповіщень, комбінацій клавіш або можливості відкривати вікна поверх інших програм.

Повний доступ. Програма може запускати інші застосунки, читати, змінювати та видаляти файли без окремого підтвердження кожної дії.

Повний доступ можна надавати лише власним програмам, а в корпоративних тарифах Team та Enterprise — також застосункам, створеним іншими співробітниками організації.

Дозволи діють лише для поточної версії програми. Після оновлення Claude запитуватиме їх повторно, навіть якщо зміни вніс сам користувач.

Водночас Anthropic попереджає, що не перевіряє програми перед встановленням. Крім того, компоненти, які завантажуються зі сторонніх сайтів, можуть змінюватися без повторного запиту дозволів. Тому компанія радить надавати повний доступ лише застосункам, яким користувач довіряє.

Як встановити програму, створену в Claude

Для цього потрібно описати Claude, який інструмент ви хочете отримати, перевірити його роботу та вибрати Install as app у меню Share.

Самостійно збирати програму, оформлювати цифровий підпис або отримувати окремий API-ключ не потрібно. Застосунок використовуватиме обліковий запис Claude.

Функцію поступово запускають у бета-версії на всіх тарифних планах. Для її використання необхідно оновити Claude для Windows або Mac. Встановлені програми працюють за наявності інтернету та авторизації в Claude.

У тарифі Team нова можливість увімкнена за замовчуванням, але повний доступ до комп’ютера вимкнений. В Enterprise її має активувати власник організації. Функція недоступна для організацій із конфігураціями HIPAA-ready та гібридними розгортаннями.

Водночас перетворити на окремі програми поки можна не всі проєкти Claude. Зокрема, Install as app не підтримує Claude Docs, Slides і Sheets.