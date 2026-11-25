Акції Anthropic впали нижче ціни первинного розміщення у $83 і можуть стерти майже $200 млрд ринкової вартості компанії. Це сталося лише через кілька днів після рекордного дебюту розробника Claude на Nasdaq.

Про це пише Reuters.

На момент публікації акції Anthropic падали на 12,6% — до $76,6. Під час дебюту 19 листопада вони відкрилися на рівні $111,50, а першу торгову сесію завершили на 17% вище ціни IPO.

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Після цього папери компанії потрапили під загальне падіння технологічного сектору, яке раніше призвело S&P 500 і Dow до зони корекції.

Інвестори сумніваються в оцінках AI-компаній

Різке падіння Anthropic посилило побоювання щодо завищених оцінок компаній у сфері штучного інтелекту та величезних витрат на дата-центри й обчислювальну інфраструктуру.

Додатковим ризиком стали високі процентні ставки, які можуть зробити такі інвестиції ще дорожчими.

Anthropic стала першою frontier AI-компанією, яка вийшла на біржу, тому її акції інвестори розглядають як один із головних індикаторів стану всього сектору.

“Якщо ми побачимо уповільнення будівництва дата-центрів, це очевидно може вплинути на швидкість розвитку Anthropic, а отже — на майбутні доходи та оцінку компанії”, — заявила старша аналітикиня StoneX Фіона Чінкотта.

Капіталізація впала з $2 трлн до $1,5 трлн

У день дебюту оцінка Anthropic сягала $2 трлн.

Після падіння акцій компанія торгувалася вже приблизно за $1,5 трлн — це близько 40 її річних обсягів продажів за останні 12 місяців.

Аналітики нагадують, що падіння нижче ціни IPO не є унікальним навіть для найбільш очікуваних технологічних розміщень.

SpaceX після свого червневого IPO приблизно за місяць опустилася нижче ціни розміщення. Facebook, нині Meta Platforms, у 2012 році впала нижче ціни IPO вже на другий день торгів.

“Як і більшість IPO, воно, ймовірно, було переоцінене, а тепер ринок визначає реальну вартість”, — сказав засновник Andersen Capital Management Пітер Андерсен.

Продажі акцій керівництвом додали тиску

Ще одним ризиком для котирувань стали продажі акцій інсайдерами.

Умови IPO Anthropic дозволяють частині співробітників і керівників продавати акції вже з першого торгового дня, а подальші пакети можуть виходити на ринок після публікації фінансових результатів.

CEO Даріо Амодей і президент компанії Даніела Амодей наступного дня після дебюту продали андеррайтерам понад 3,37 млн акцій кожен на суму понад $280 млн.

Андеррайтери також скористалися опціоном на додаткові акції, завдяки чому загальний обсяг залучених у межах IPO коштів зріс до рекордних $93,5 млрд.

Anthropic тисне конкуренція з дешевшими моделями

Reuters також називає одним із ключових ризиків конкуренцію з open-weight моделями.

Користувачі можуть завантажувати й адаптувати моделі DeepSeek, Mistral і Moonshot AI, тоді як Claude, ChatGPT і Gemini залишаються закритими системами.

Особливо швидко позиції на глобальному ринку нарощують китайські розробники.

У самій Anthropic раніше попереджали, що поширення дешевших open-weight моделей може чинити тиск на ціни.

Повернення Дженсена Хуанга на посаду CEO Nvidia також може посилити конкуренцію, оскільки він активно підтримує розвиток open-weight моделей ШІ.

Підтримати акції можуть великі індексні фонди

Певну підтримку акціям Anthropic найближчим часом може дати включення компанії до великих біржових індексів.

Аналітична компанія Intropic оцінює, що пасивні фонди до кінця року можуть викупити до 30% акцій, запропонованих під час IPO.

MSCI планує включити Anthropic до своїх глобальних стандартних індексів після закриття торгів 30 листопада.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Anthropic провела найбільше IPO в історії, перевершивши розміщення SpaceX. Компанія вийшла на Nasdaq за ціною $83 за акцію та залучила рекордні $93,5 млрд.