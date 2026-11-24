24 листопада росіяни атакували Лозову на Харківщині реактивним ударним безпілотником. П’ятеро людей дістали поранення, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області та голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Вибух у Лозовій пролунав близько 18:00. Росіяни завдали удару по жвавій вулиці, де зазвичай багато пішоходів.

Реклама

Реклама

П’ятеро людей, які перебували поблизу місця влучання, зазнали поранень, зокрема множинних травм обличчя та уламкового поранення стегна. Одного постраждалого у тяжкому стані направили до обласної лікарні.

Унаслідок удару загорілися нежитлова будівля та легкові автомобілі. Також пошкоджено житлові будинки й приватні автівки. Пожежу вже ліквідували. Також зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури.