24 листопада росіяни атакували Лозову на Харківщині реактивним ударним безпілотником. П’ятеро людей дістали поранення, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області та голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.
Вибух у Лозовій пролунав близько 18:00. Росіяни завдали удару по жвавій вулиці, де зазвичай багато пішоходів.
П’ятеро людей, які перебували поблизу місця влучання, зазнали поранень, зокрема множинних травм обличчя та уламкового поранення стегна. Одного постраждалого у тяжкому стані направили до обласної лікарні.
Унаслідок удару загорілися нежитлова будівля та легкові автомобілі. Також пошкоджено житлові будинки й приватні автівки. Пожежу вже ліквідували. Також зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури.