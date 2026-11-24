Українська боксерка Анастасія Таран стала чемпіонкою Європи U23 у ваговій категорії до 70 кг. У фінальному поєдинку спортсменка здобула дострокову перемогу та завоювала золоту медаль континентальної першості.

Про це повідомили у Федерації боксу України.

Молодіжний чемпіонат Європи з боксу проходить із 16 до 24 листопада в хорватському Поречі. Учасники змагаються за 20 комплектів нагород — по десять у чоловічих та жіночих вагових категоріях.

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Як пише Суспільне, на шляху до фіналу Таран перемогла німецьку боксерку Юле Вох, а в півфіналі здолала чемпіонку світу серед молоді Сіофру Лоулесс з Ірландії.

“Дуже хочу подякувати всій своїй команді. Бої були дуже тяжкі, але ми впоралися і перемогли. Слава Україні”, — сказала Таран після фінального поєдинку.

Для українки це перший титул чемпіонки Європи у віковій категорії U23. Раніше вона виграла молодіжну континентальну першість U19 у 2024 році, а у 2022-му стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед юніорок.

Золото Таран стало п’ятою медаллю України на турнірі. Раніше бронзові нагороди здобули Софія Турбініна (до 48 кг), Максим Шляховий (до 50 кг), Ангеліна Некрасова (до 60 кг) та Єлизавета Безверхня (до 80 кг).

В останній день чемпіонату українські боксери також змагатимуться за золото ще у п’яти вагових категоріях.