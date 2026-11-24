24 листопада прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття з першим візитом до України на посаді глави уряду. Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч із ним матиме важливе значення для українсько-угорських відносин та відносин України з Європейським Союзом.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Петер Мадяр підтвердив свій приїзд у Facebook.

“Сьогодні тут, у Закарпатті, ми зустрічаємось із Прем’єр-міністром Угорщини. Він уперше приїжджає з візитом в Україну на посаді Прем’єр-міністра, і це має бути доволі суттєва наша зустріч. Дуже важлива зустріч із точки зору і відносин із сусідом, і відносин із Євросоюзом”, — сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що Україна продовжує працювати над відкриттям переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу.

“Ми робимо все необхідне для відкриття кластерів у перемовинах про вступ України у Євросоюз — політика незмінна. Часто буває, що робимо більше, ніж інші країни, які вступили в ЄС”, — зазначив він.

За словами Зеленського, Україна також прагне розвивати ближчі та конструктивніші відносини із сусідніми державами. Він згадав Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову.

Окремо президент зазначив, що прем’єр-міністр України нещодавно зустрічався з главою уряду Словаччини. Попри складнощі та відмінності в риториці, відносини між країнами, за його словами, також мають конструктивне наповнення.

Перед приїздом на Закарпаття Петер Мадяр повідомив, що повертається до місцевої угорської громади вперше після 2024 року, але тепер уже як обраний прем’єр-міністр Угорщини.

Він анонсував переговори з президентом України та зустріч із представниками угорської громади. Також Мадяр заявив, що привезе гуманітарну допомогу, послання та підтримку угорського народу Україні.

За його словами, востаннє прем’єр-міністр Угорщини відвідував Закарпаття у 2015 році. Близько 15:00 Мадяр повідомив про перетин кордону.

“Ми перетнули угорсько-український кордон і прибули на Закарпаття. Нехай Бог благословить усіх угорців удома та по всьому світу”, — написав він.