Президент України Володимир Зеленський заявив, що політика США щодо військової підтримки України виглядає так, ніби Вашингтон рухається в одному напрямку з російським диктатором Володимиром Путіним. Він розкритикував обмеження на використання супутникових терміналів Starshield та затримки постачання ракет для систем Patriot.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Президент підтвердив, що для українських військових досі діють обмеження на використання терміналів Starshield компанії SpaceX, які забезпечують супутниковий інтернет. Зокрема, їх використання обмежене на окупованих Росією територіях, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Реклама

Реклама

“Америка сама ставить себе у дуже незручне становище. Політично це виглядає так, ніби вона йде тим самим курсом, що й Путін, який хоче змусити Україну капітулювати”, — заявив Зеленський.

Ще однією проблемою президент назвав гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, постачання партії з 48 ракет затримується, оскільки пакет досі не отримав погодження міністра оборони США Піта Гегсета.

Навіть після надходження цих ракет Україна матиме значно менше перехоплювачів, ніж потребує.

Раніше Зеленський розповідав Bloomberg, що від минулого року США постачали Україні по 12 ракет для Patriot щомісяця — приблизно чверть від обсягу, обіцяного за адміністрації Джо Байдена.

“Дуже неприємно, що на тлі всіх переговорів про те, як завершити війну, Україна стикається не лише зі скороченням постачання ракет-перехоплювачів для Patriot, а й із затримками їх передачі”, — зазначив президент.

Зеленський закликав партнерів забезпечити Україну ракетами для Patriot щонайменше на весь грудень. Він пояснив це наміром змінити підхід до співпраці з американським Конгресом після його оновлення.

За словами президента, якщо Дональд Трамп не зможе переконати Путіна завершити війну до кінця року, Київ звернеться до нового складу Конгресу США, де демократи отримали більшість в обох палатах за результатами проміжних виборів. Україна домагатиметься масштабнішої військової допомоги та жорсткіших санкцій проти Росії, якщо мирної угоди на прийнятних для Києва умовах досягти не вдасться.

“Має бути такий рівень підтримки України й такі санкції, щоб вони послали росіянам чіткий сигнал: час сідати за стіл переговорів і завершувати війну”, — наголосив Зеленський.

Він повідомив, що американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть досягти мирної угоди якнайшвидше, в ідеалі — до січня. Водночас президент застеріг, що Україна може зіткнутися з вимогами значних поступок, тоді як Путін не демонструє готовності завершити війну.

“Є бажання рухатися дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише коштом України”, — сказав він.