Близько 60 ракет-перехоплювачів Patriot, які США вже погодилися передати Україні, досі очікують остаточного дозволу Пентагону. Частина цих ракет перебуває на складах європейських країн, а їх закупівлю оплачують західні союзники Києва.

Про це пише Financial Times з посиланням на трьох людей, знайомих із ситуацією.

За даними видання, постачання ракет PAC-3 і PAC-2 затримується через відсутність остаточного погодження міністра оборони США Піта Хегсета.

Реклама

Реклама

Оскільки Patriot є американською системою, Вашингтон має окремо погоджувати не лише експорт ракет зі США, а й їх реекспорт із запасів європейських країн.

“Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет для систем Patriot, які наші партнери вже оплатили”, — заявив президент України Володимир Зеленський у неділю.

У понеділок увечері він також повідомив, що українська розвідка попереджає про підготовку Росією нових ударів.

“Важливо, щоб Сполучені Штати та інші країни, від яких залежить постачання протибалістичних перехоплювачів для захисту наших міст та інфраструктури, також звернули увагу на ці попередження”, — сказав Зеленський.

Які саме ракети затримуються

Йдеться, зокрема, про 40 ракет PAC-3, які мали надходити Україні кількома партіями.

Вісім перехоплювачів планували передати у вересні, 10 — у жовтні, ще 10 — у листопаді, а 12 мали надійти у грудні.

За інформацією FT, жодна з цих чотирьох партій досі не отримала дозволу на відправлення.

Ще близько 20 ракет PAC-2 старішої модифікації також уже виділені Україні, але очікують дозволу на передачу.

PAC-3 є одними з найефективніших засобів України проти російських балістичних ракет. Вони працюють за принципом “hit-to-kill” — безпосередньо влучають у ціль. PAC-2 використовують уламкову бойову частину, яка вибухає поблизу цілі.

За словами українських чиновників, коли пускові установки Patriot залишаються без ракет, майже кожна російська балістична ракета, запущена по Україні, досягає своєї цілі.

NASAMS уже погодили, Patriot — ні

Наприкінці жовтня Зеленський заявляв, що Україна вже майже місяць очікує від Хегсета погодження ракет для Patriot і систем NASAMS.

За даними FT, ракети для NASAMS згодом були погоджені і вже прямують в Україну.

Водночас Patriot досі залишаються заблокованими.

Представник Пентагону заявив виданню, що “змін у політиці Міністерства війни щодо підтримки України не було”, але відмовився відповідати на додаткові запитання.

Виробництво Patriot в Україні також затримується

Окремо в Пентагоні затримується процес, який мав би дозволити Україні виробляти власні ракети Patriot.

У липні Дональд Трамп заявив Зеленському, що готовий дозволити Україні виробляти американську систему.

“Ми дамо їм право виробляти Patriot, ми покажемо їм, як це робити”, — говорив тоді Трамп.

Хегсет уже погодив цю домовленість, однак документ передали на додатковий розгляд заступнику міністра оборони США з питань закупівель Майклу Даффі. Причина такого рішення наразі незрозуміла.

У Пентагоні заявили, що продовжують роботу над розширенням трансатлантичної промислової співпраці щодо систем Patriot із європейськими партнерами та Україною.

Зеленський визнавав, що перші ракети власного виробництва можуть з’явитися лише через кілька років. Водночас дозвіл зараз дозволив би розпочати тривалий процес створення виробничих ліній.

Україна просила 300 ракет на зиму

За словами Зеленського, цього року Україна отримувала зі США в середньому близько 12 ракет Patriot на місяць.

При цьому Росія, за його оцінкою, щомісяця запускає близько 150 балістичних ракет.

Український президент просив Трампа надати “зимовий пакет” із 300 перехоплювачів Patriot, однак американський президент відмовив, пославшись на низькі світові запаси цих ракет.

FT зазначає, що дефіцит Patriot додатково посилився через війну США в Ірані.

У Києві побоюються, що допомогу використовують як важіль

Затримки з Patriot викликають у Києві побоювання, що адміністрація Трампа може використовувати військову допомогу як інструмент тиску для досягнення швидкої мирної угоди до вступу на посади нового Конгресу, де більшість отримали демократи.

Українські посадовці пов’язують ситуацію з ракетами Patriot і з нещодавнім обмеженням швидкості Starshield — військової версії супутникової мережі Starlink Ілона Маска, яку фінансує Пентагон.

За їхньою оцінкою, такі кроки можуть послабити позиції України та зробити її більш вразливою до російських ударів, збільшуючи тиск щодо можливих територіальних та інших поступок Москві.

Водночас Зеленський та інші українські чиновники наполягають, що Росію можна змусити до миру лише поєднанням дипломатії та військової сили.

“Лише поєднання дипломатичної майстерності та реальної сили на полі бою може дати результат, якого ми всі хочемо: справедливий мир”, — написав колишній посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

“Дипломатія без сили, — додав він, — це як Patriot без перехоплювачів”.