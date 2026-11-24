Унаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули двоє людей, ще 22 дістали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей віком 6 та 16 років.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Внаслідок ударів у місті зруйнований приватний житловий будинок та частково зруйнована п’ятиповерхівка. Також пошкоджені багатоповерхові й приватні будинки, автомобілі та об’єкт транспортної інфраструктури.

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Раніше в ОВА повідомляли про людей, заблокованих під завалами. На місцях працюють рятувальники, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Одна з поранених жінок перебуває у тяжкому стані. У неї мінно-вибухова та черепно-мозкова травми.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.