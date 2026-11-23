У Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки, які тривали понад добу. Загинули 11 людей, серед них 11-річна дівчинка, ще п’ятеро постраждалих перебувають у лікарнях.

Про це повідомив міністр МВС Іван Вигівський.

Рятувальники майже безперервно розбирали зруйновані будівельні конструкції, намагаючись знайти людей. Роботи проводили обережно, регулярно оголошуючи хвилини тиші. Кілька разів виникала загроза повторного удару.

Реклама

Реклама

Під час рятувальної операції зі зруйнованого будинку вдалося врятувати семирічного хлопчика, а вночі — 79-річну жінку. Вона провела під завалами майже добу, але залишалася при свідомості.

Особи двох із 11 загиблих ще встановлюють експерти.

Нагадаємо, по селищу Димер Вишгородського району росіяни завдали удару вранці 22 листопада. Безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару зруйновано частину будівлі з першого по п’ятий поверх. Також пошкоджено розташовані поруч магазин та дитячий садок.